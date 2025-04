Três policiais federais morrem em acidente durante perseguição no Rio

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram e um ficou ferido após a viatura em que estavam colidir com um carro durante uma perseguição, nesta sexta (18), no Rio de Janeiro. Os agentes perseguiam motoqueiros que fugiram de uma blitz, quando perderam o controle da viatura em uma via expressa. O impacto foi tão forte que a viatura caiu de um viaduto e colidiu com um carro onde estavam um casal e sua filha, que sofreram apenas ferimentos leves.



