Troca de tiros entre policiais e criminosos termina em morte na zona sul de SP
Um ladrão foi morto e outro ficou gravemente ferido após confronto no Morumbi
Na madrugada desta sexta (15), um ladrão foi baleado e morreu após uma troca de tiros com policiais militares na Avenida Francisco Morato, zona sul de São Paulo. Os bandidos estavam utilizando uma motocicleta para realizar assaltos na região do Morumbi. Durante a abordagem policial, os criminosos não obedeceram à ordem de parada e atiraram contra os PMs. Um dos bandidos foi socorrido em estado grave ao hospital sob escolta policial.
