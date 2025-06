Um Trólebus pegou fogo na zona leste de São Paulo . O incidente ocorreu quando a rede elétrica se rompeu enquanto o veículo seguia pela rua Gonçalo Nunes, no Carrão. De acordo com a SPTrans, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.



