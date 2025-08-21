Turistas alemães são assaltados em Copacabana e ficam apenas de cueca
Dois criminosos foram detidos após crime
Turistas alemães foram surpreendidos por assaltantes em uma das principais avenidas de Copacabana, no Rio de Janeiro, ficando apenas de cueca. Os criminosos roubaram todos os seus pertences. A guarda municipal encontrou os assaltantes dentro de uma farmácia, onde tentavam usar o cartão de crédito das vítimas. Embora tenham resistido à prisão, ambos foram levados para a delegacia. Todos os objetos roubados foram recuperados. Os suspeitos poderão responder por furto, com pena prevista de até quatro anos.
