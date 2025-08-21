Turistas alemães são assaltados em Copacabana e ficam apenas de cueca

Turistas alemães foram surpreendidos por assaltantes em uma das principais avenidas de Copacabana, no Rio de Janeiro , ficando apenas de cueca. Os criminosos roubaram todos os seus pertences. A guarda municipal encontrou os assaltantes dentro de uma farmácia, onde tentavam usar o cartão de crédito das vítimas. Embora tenham resistido à prisão, ambos foram levados para a delegacia. Todos os objetos roubados foram recuperados. Os suspeitos poderão responder por furto, com pena prevista de até quatro anos.



