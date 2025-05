Um dos suspeitos de atirar contra viatura morre em confronto com a polícia em SP

Um dos suspeitos de atirar contra uma viatura em ataque na quarta-feira (7) foi morto após confronto com a polícia na quinta-feira (8), na zona leste de São Paulo. Durante uma troca de tiros em um condomínio, Edmilson de Oliveira foi baleado e morreu a caminho do hospital.



Edmilson era suspeito de atirar contra uma viatura da PM, incidente registrado por câmeras de segurança. No ataque, um cabo foi ferido, mas está fora de perigo. A polícia investiga o envolvimento de outros três suspeitos e tenta compreender a motivação do crime, suspeitando de uma tentativa de execução. Edmilson já tinha histórico criminal com condenações por assassinato e porte ilegal de armas, e pode estar envolvido na morte de um policial em 2015.



