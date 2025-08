Vandalismo no Belenzinho: homem é flagrado depredando vasos e pichando muros

No Belenzinho, zona leste de São Paulo , um homem tem sido identificado por depredar vasos de plantas e pichar paredes de comércios, causando indignação entre comerciantes e moradores. As câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para localizar o responsável e minimizar os prejuízos causados pelos atos de vandalismo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!