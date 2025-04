Veículo de motorista que atropelou e matou jovens foi modificado; juiz cita participação em rachas

A decisão judicial que manteve a prisão de Brendo de Santos, motorista que atropelou e matou duas jovens na noite de quarta-feira (9), em São Caetano do Sul, citou o fato de o veículo envolvido no acidente ter passado por modificações estruturais para aumentar a potência. O juiz relata que isso, somado ao relato de testemunhas, indica que o veículo é usado para participação em rachas. O despacho também menciona que o carro estava em alta velocidade.



Brendo dos Santos foi indiciado por homicídio com dolo eventual das jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos.



