Veja o que ainda precisa ser esclarecido sobre morte de empresário no autódromo de Interlagos

A morte do empresário Adalberto Junior, cujo corpo foi encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, ainda está cercada de mistérios. A perícia, com auxílio de cães farejadores, localizou duas calças próximas ao local do corpo. Exames iniciais indicam que Adalberto tinha álcool no organismo e que sua morte ocorreu entre 36 a 40 horas antes de ser encontrado, embora ele estivesse desaparecido por mais tempo. O corpo foi sepultado em Santana de Parnaíba. Durante o evento de motociclismo, Adalberto usava uma câmera no capacete, que está desaparecida. Imagens de câmeras estão sendo analisadas para traçar seus últimos passos. As circunstâncias encontradas indicam que o caso pode ser um homicídio.



