Uma mulher ofendeu o vendedor de uma loja na zona sul de São Paulo ao não conseguir trocar um sapato comprado pela internet. Irritada, a cliente tentou menosprezar a função do trabalhador, que também atua como músico e entrou com um processo contra a agressora.



