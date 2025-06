Vizinhos reclamam de barulho de festas privadas no Vale do Anhangabaú

Moradores do entorno do Vale do Anhangabaú, em São Paulo , enfrentam desconforto devido a eventos noturnos que geram ruídos altos. Eles relatam que as festas, que duram até o amanhecer, causam tremores em prédios históricos e prejudicam o descanso. Mais de mil residentes assinaram um abaixo-assinado direcionado ao Ministério Público, que está investigando a poluição sonora. A área, concedida à iniciativa privada em 2021, realiza eventos que não agradam a todos, especialmente devido ao barulho excessivo. A empresa responsável está aberta a sugestões e busca conciliação com a população afetada. Já a Prefeitura São Paulo destaca os benefícios trazidos pela concessão, como o aumento do acesso à cultura e geração de empregos.



