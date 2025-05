Vizinhos reclamam de vizinho que mantém 30 cães em espaço reduzido em São Paulo

Moradores da Ponte Rasa, na zona leste de São pualo, têm sofrido com problemas causados por 30 cães mantidos em menos de 10 metros quadrados. O dono diz gastar R$ 400 por mês em produtos de limpeza para conter o mau cheiro. Cristina, vizinha há 20 anos, relata a situação. "As pessoas que não querem os animais, trazem aqui", comenta. Apesar dos esforços, o odor persiste. O dono pediu um prazo de dois meses para resolver o caso. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!