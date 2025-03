Vizinhos vão para cima de motorista que atropelou e matou idoso na Grande São Paulo

Leonildo José dos Santos, de 75 anos, foi atropelado por um carro desgovernado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo , enquanto varria a calçada. O veículo invadiu a contramão em alta velocidade, e a vítima não resistiu aos ferimentos. O motorista foi preso após a polícia encontrar bebidas alcoólicas em seu carro. Sebastiana, esposa de Leonildo, está abalada e clama por justiça. O caso está sendo investigado pela polícia local, e um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente. Testemunhas relataram que o condutor estava visivelmente embriagado no momento do acidente.



