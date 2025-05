A apresentadora Xuxa Meneghel provocou polêmica ao fazer um registro alimentando morcegos no jardim de casa. Os animais podem transmitir doenças, como a raiva. Marido de Xuxa, Junno Andrade explicou que a ideia inicial com uma mistura de néctar era atrair beija-flores.



