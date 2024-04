Abelhas invadem poste e assustam moradores na zona sul de São Paulo Mãe já não pode nem abrir as portas e janelas de casa porque tem medo de o quarto da filha de sete meses ser invadido

Um enxame de abelhas invadiu um poste de luz e está preocupando moradores da zona sul de São Paulo. Segundo eles, já faz três anos que os insetos fizeram uma colmeia dentro do poste. uma mãe, que tem uma bebezinha de sete meses, já não pode nem abrir as portas e janelas de casa porque tem medo do local ser invadido. Ela e o marido já foram picados e até a nossa equipe quase foi atacada enquanto gravava a reportagem.