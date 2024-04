Ação de conscientização sobre a dengue é feita hoje (12) na estação Tatuapé, em São Paulo Eles vão entregar folhetos para as pessoas sobre como se prevenir das doenças causadas pelo mosquito

Nesta terça (12), na estação Tatuapé, em São Paulo, uma ação de conscientização sobre a dengue vai ser promovida. Eles vão entregar folhetos para as pessoas sobre como se prevenir das doenças causadas pelo mosquito. De acordo com o governo do estado, já são 58 mortos em SP.