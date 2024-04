Achamos em São Paulo : Galeria do Rock se reinventa e prepara novidades Espaço tradicional pretende abrir um bar no subsolo para atrair ainda mais clientes

No aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, nós fomos visitar um dos cartões postais do centro da cidade. A Galeria do Rock, que reúne diversas tribos e turistas, se reiventa há mais de 60 anos no mesmo local. Agora, pensando ainda mais em atrair os mais diversos públicos também pretende abrir um bar no subsolo do prédio.