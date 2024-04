Acidente com van escolar deixa 15 crianças feridas em Vespasiano (MG)

Alto contraste

Acidente com van escolar registrado por câmeras de segurança deixou 15 crianças feridas em Vespasiano (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu dois caros e acabou batendo em um muro. Quando os policiais chegaram no local, as vítimas já tinham sido levadas por ambulâncias do município e por moradores para a uma unidade de pronto atendimento com tiveram ferimentos leves. O motorista alega que perdeu os freios do veículo.