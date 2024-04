Acidente entre dois ônibus deixa três feridos na zona leste de São Paulo

Alto contraste

Três pessoas ficaram feridas após acidente entre dois ônibus na avenida Vereador Abel Ferreira, na zona leste de São Paulo. Uma mulher de 35 anos com ferimento nas costas e escoriações no braço e um homem de 40 anos, com ferimento na cabeça, foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da vila carrão. A terceira vítima, uma jovem de 23 anos, foi socorrida com ferimento no rosto na UPA da Mooca.