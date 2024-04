Adolescente é agredido com tapa no rosto por policial militar Ele estava andando de bicicleta, quando uma viatura passou e, de dentro do carro, a agente xingou os garotos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um adolescente de 13 anos foi agredido com um tapa no rosto por uma policial militar em Curitiba, no Paraná. O menino estava andando de bicicleta com os amigos quando a viatura passou. De dentro do carro, a PM xingou os garotos. Depois, ela desceu e deu um tapa na cara de um deles. Mas, tudo foi gravado.