Adolescentes da Fundação Casa fogem durante exames no IML de SP Menores brigaram entre si e acabaram envolvendo os funcionários que os escoltavam

A corregedoria da Fundação Casa investiga uma fuga de três menores, no Instituto Médico Legal, da zona norte de São Paulo. De acordo com a polícia, os adolescentes brigaram entre si e acabaram envolvendo os funcionários que os escoltavam.

As informações preliminares são de que, diante da confusão entre os menores apreendidos, os funcionários tentaram intervir e acabaram dominados pelos adolescentes, que fugiram logo em seguida. Ainda não se sabe se o entrevero foi uma simulação para criar condições para a fuga.

Uma foto do trio em fuga foi adquirida pela polícia que passou a tarde e a noite da segunda-feira fazendo buscas pela região. O helicóptero Águia foi acionado para apoiar as buscas. De acordo com a polícia militar, o trio estava sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária.