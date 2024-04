Alunos fazem revezamento, encontram sujeira e convivem com barulho de obra em escola Os familiares e estudantes não têm sossego com a situação

Obras em uma escola no Jardim Nélia, na zona leste de São Paulo, têm tirado o sossego de pais e alunos. Segundo as famílias, por conta disso, os estudantes têm feito um esquema de revezamento: a cada semana um grupo diferente de alunos vai assistir às aulas presencialmente. Mas, chegando lá os estudantes encontram entulho e ferros espalhados, além de conviver com o entra e sai dos trabalhadores e o barulho da obra.