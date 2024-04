Aposentado é atropelado enquanto passeava com cachorrinha na zona leste de SP O motorista chegou a descer do carro, olhou para a vítima por um tempo, mas fugiu sem prestar socorro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O aposentado Edson Antônio foi atropelado em avenida enquanto passeava com a cachorrinha na zona leste de São Paulo. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado para a calçada. A cachorrinha, desesperada, acabou fugindo do local. O motorista chegou a descer do carro, olhou para a vítima por um tempo, mas fugiu sem prestar socorro.