Apresentadora da Record TV acompanha de perto a tragédia no litoral norte Com a ajuda de moradores, Camila pegou um bote para mostrar as vielas inundadas e os moradores ilhados

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A apresentadora Camila Busnello está em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e registrou detalhes impressionantes do que aconteceu por lá. Ela estava curtindo a folga no litoral paulista, quando um grande temporal deixou a região destruída. Com a ajuda de moradores, Camila pegou um bote para mostrar as vielas inundadas e os moradores ilhados. Acompanhe!