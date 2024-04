Ativistas jogam pote de sopa no quadro da Mona Lisa Vidro de proteção impediu que obra fosse danificada no Museu do Louvre

Duas ativistas jogaram um pote de sopa no famoso quadro Mona Lisa, do pintor renascentista Leonardo Da Vinci. Vidro de proteção impediu que obra fosse danificada no Museu do Louvre.