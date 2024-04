Ato em São Paulo lembra 100 dias da guerra e pede libertação de reféns do Hamas Ciclistas percorreram um trajeto para chamar a atenção para as 130 pessoas que continuam em poder de grupo terrorista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Manifestações no Brasil e no mundo marcaram os 100 dias desde o início dos ataques do Hamas a israel. Em São Paulo, o ato reuniu ciclistas, que percorreram um trajeto pela capital chamando atenção para as 130 pessoas que ainda permanecem como reféns da organização terrorista.