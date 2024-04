Baixista do Ultraje a Rigor tem alta quatro meses após ser baleado Ele deixou o hospital sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução no quadro neurológico

Balanço Geral Manhã| 09/01/2024 - 08h24 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share