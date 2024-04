Bandido conhecido como "Terror do Ipiranga" é finalmente preso em SP Homem vinha cometendo vários assaltos no tradicional bairro de São Paulo

A polícia finalmente colocou as mãos no homem conhecido como o "Terror do Ipiranga". Ele vinha cometendo vários assaltos no tradicional bairro de São Paulo. Um dos últimos foi num mercadinho.