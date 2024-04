Banhista discute com fiscal e insiste em usar barraca na praia Outro frequentador teve que ir embora porque foi informado de que o cachorro de estimação dele não poderia ficar no local

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um banhista discutiu com um fiscal e insistiu em usar uma barraca armada em praia de Guarujá (SP). Essas tendas são proibidas no local há 20 anos. Outro frequentador teve que ir embora porque foi informado de que o cachorro de estimação dele não poderia ficar no local.