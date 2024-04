Bares temáticos atraem cliente com mistura de arte, cultura e nostalgia Hoje em dia, mais do que comer e beber bem, pagando valores justos, as pessoas querem viver experiências

Foi-se o tempo em que, para atrair novos clientes, bastava um bom cardápio com preços acessíveis. Hoje em dia, mais do que comer e beber bem, pagando valores justos, as pessoas querem viver experiências quando se arrumam e saem de casa para ir a um restaurante. Em São Paulo, dois lugares que misturam arte, cultura e nostalgia estão chamando a atenção do público.