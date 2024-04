Brasileiro é sequestrado em meio a escalada de violência no Equador País vive tensão entre grupos criminosos e forças de segurança depois que o líder de uma facção fugiu da cadeia.

O Equador vive uma escalada de violência depois que um dos principais criminosos do país fugiu da prisão. Nas últimas horas, uma emissora de televisão local foi invadida por homens armados, que fizeram os funcionários reféns. Dono de uma churrascaria no país, o brasileiro Thiago Allan Freitas foi sequestrado e bandidos pedem US$ 3.000 para liberá-lo.