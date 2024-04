Calor e chuvas fazem preços de frutas e legumes subirem no verão Balanço Geral Manhã foi sentir de perto esse peso a mais no bolso dos consumidores em feira de São Paulo

O calor e as chuvas constantes no verão afetam a safra dos alimentos e a consequência quem sofre são os consumidores. Balanço Geral Manhã foi sentir de perto esse peso a mais no bolso em feira de São Paulo.