Caminhonete desgovernada desce ladeira e destrói hamburgueria em SP O dono do veículo é cliente do estabelecimento e se comprometeu a arcar com o prejuízo

Uma caminhonete sem motorista e sem freio desceu a rua desgovernada e atingiu em cheio a uma hamburgueria no Campo Belo, bairro da zona sul de São Paulo. O portão, mesas e cadeiras acabaram arrastados. O dono do veículo é cliente do estabelecimento e se comprometeu a arcar com o prejuízo.