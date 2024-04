Cantor Alceu Valença tem a casa invadida por criminoso em Olinda (PE)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A casa do cantor Alceu Valença, em Olinda (PE), foi invadida por um criminoso. O homem escalou o poste de fiação elétrica, apoiou o pé no muro e entrou na casa. Um músico da banda estava no local na hora, mas estava dormindo e não percebeu a movimentação. O bandido saiu pela porta dez minutos depois com uma sacola com dois perfumes importados lacrados, um barbeador elétrico e um tablet. O cantor está de férias, viajando fora do Brasil, portanto não estava lá na hora do crime.