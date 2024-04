Cantor Zé Neto cai do palco durante gravação de DVD Apesar do acidente, o cantor foi socorrido e não sofreu ferimentos

O cantor sertanejo Zé Neto sofreu um acidente durante a gravação do novo DVD da dupla com Cristiano. O cantor caiu enquanto andava pelo palco. Apesar do acidente, o Zé Neto foi socorrido sem ferimentos. Segundo a assessoria de imprensa, tudo não passou de um susto.