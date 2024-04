Carnaval: homem é preso com 400 cartões perto do Sambódromo de São Paulo Já nos blocos de rua, uma mulher estava com mais de 18 celulares escondidos na pochete e no corpo

Balanço Geral Manhã| 12/02/2024 - 08h59 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share