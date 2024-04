Carro é engolido por cratera e terminal fica alagado após chuva em SP Três homens foram surpreendidos pela velocidade da água e ficaram presos em um carro embaixo do Viaduto do Chá

O temporal que caiu a partir da tarde de terça-feira (5) está castigando São Paulo. O Terminal Bandeira, no centro da capital, alagou e muitos usuários ficaram ilhados. No centro, um carro foi engolido por uma cratera. Durante a madrugada, a rua foi interditada e uma obra de emergência foi feita para diminuir os riscos de um novo desabamento. Ninguém ficou ferido. Três homens foram surpreendidos pela velocidade da água e ficaram presos em um carro embaixo do Viaduto do Chá. Eles foram resgatados pelos bombeiros.