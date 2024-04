Carro pega fogo no Minhocão, em São Paulo As chamas foram controladas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido

Um carro pegou fogo no Elevado João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, em São Paulo. As chamas foram controladas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe as causas do acidente.