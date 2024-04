Casas pegam fogo após curto-circuito na zona sul de São Paulo

Alto contraste

Cinco casas do bairro do Cambuci, na zona sul de São Paulo, foram atingidas por um incêndio após um curto-circuito na rede elétrica na região do Cambuci, na zona sul de São Paulo. O imóvel de Adjaime Oliveira foi o mais atingido, mas outras construções também foram afetadas. Os moradores dizem ter alertado a concessionária Enel sobre problemas na rede elétrica, mas nenhuma providência foi tomada para evitar o acidente.