Caso de intoxicação alimentar em casamento: saiba como cuidar desses alimentos para evitar problemas

40 convidados de um casamento foram parar no hospital após comerem a comida oferecida pelo buffet na Grande São Paulo. A equipe do Balanço Geral Manhã foi conferir como a comida pode ser um risco à saúde se mal conservada ou feita com ingredientes de má qualidade e conversou com médicos e especialistas que deram dicas de cuidados com os alimentos.