Caso Lívia Gabriele: laudo aponta ruptura na região genital de jovem que morreu após encontrar jogador O relatório que vai determinar o que aconteceu dentro do apartamento não tem prazo para ficar pronto

Há novas informações sobre a estudante de 19 anos que morreu após se encontrar com um jogador do Corinthians. O atestado de óbito aponta uma ruptura na região genital de Lívia Gabriele. O relatório que vai determinar o que aconteceu dentro do apartamento, porém, não tem prazo para ficar pronto.