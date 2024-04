Cervejas não alcoólicas têm pequenas quantidades da substância e podem ser detectadas pelo bafômetro Nem todas as bebidas são de fato zero álcool, como dizem as propagandas

Nem todas as cervejas rotuladas como “não alcoólicas” são, de fato, zero álcool. Diferentemente do que dizem as propagandas, essas bebidas têm pequenas quantidades da substância e podem até ser detectadas pelo bafômetro.