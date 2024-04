Chefe de facção é executado ao deixar filho em creche Marcos Gama Barroso, conhecido pelo como Marcola do Amazonas, estava foragido em Santa Catarina (SC)

O chefe de uma facção criminosa foi executado quando deixava o filho em uma creche de Indaial (SC). Marcos Gama Barroso, conhecido pelo como Marcola do Amazonas, estava foragido no sul do país. Uma mulher e uma criança que estavam na porta da escola também foram atingidas. Elas foram levadas para um hospital da região.