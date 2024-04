Com estoque baixo, banco de sangue de São Paulo convoca doadores Períodos das férias de janeiro e do Carnaval são as que mais demandam transfusão

Balanço Geral Manhã| 26/01/2024 - 10h14 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share