Condomínio é evacuado após pegar fogo na zona leste de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manhã de hoje (1º), um condomínio de apartamentos pegou fogo no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O local foi evacuado. Segundo a sala de imprensa dos bombeiros, há muita fumaça no local. Além disso, três viaturas foram encaminhadas para conter as chamas. Não há vítimas, mas quatro pessoas inalaram muita fumaça. Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo foi na central elétrica do condomínio.