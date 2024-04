Conheça o vilarejo mais sossegado de SP, com apenas 300 habitantes As casas têm arquitetura antiga e quase não passam carros nas ruas

O pequeno vilarejo de Igaçaba é considerado um dos mais sossegados do estado de São Paulo. Os 300 habitantes que moram lá adoram a vida pacata do interior, onde quase não passam carros e é silencioso. As casas têm arquitetura antiga. Lá também nasceu um antigo governador de SP, Orestes Quércia.