O Corinthians deve pagar mais de R$ 1 milhão pela multa rescisória do técnico Antônio Oliveira, do Cuiabá. Profissional português terá a missão de superar a má fase do time no Campeonato Paulista. Pelo Paulistão, RECORD transmite São Paulo x Água Santa nesta quarta-feira (7).