Corinthians perde para a Ponte Preta e fica longe da classificação no Paulistão Palmeiras e Santos venceram seus jogos; São Paulo empatou

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Itaquera, e se complicou na luta pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora o Timão precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados. Palmeiras e Santos venceram Mirassol e São Bernardo, respectivamente, já estão garantidos nas quartas de final e se consolidaram como melhores times da competição. O São Paulo só empatou com o Guarani por 1 a 1 e pode ficar fora da segunda fase.