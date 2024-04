Corpo de maratonista que estava desaparecida é encontrado em canavial Camila Matte estaria sofrendo com problemas psicológicos e teve uma discussão com o marido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corpo da ultramaratonista Camila Matte, que estava desaparecida, foi encontrado parcialmente queimado em uma área de Leme (SP). Ela teve uma discussão forte com o marido e disse que iria viajar para uma cidade próxima para almoçar com os país. O homem com quem ela era casado confirma a briga e diz que Camila enfrentava problemas psicológicos.