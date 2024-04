Criança de 3 anos é encontrada amarrada em escada do prédio onde mora

Alto contraste

Um guarda civil municipal recebeu uma denúncia anônima e libertou uma criança de 3 anos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O menino estava com uma das mãos amarradas com um cabo de celular no corrimão da escada do prédio onde mora. A mãe foi identificada como Thayna Ribeiro dos Santos, de 22 anos. Na delegacia, ela parecia não se preocupar com o que estava acontecendo. Ela contou à polícia que tomou a atitude porque o menino estava brigando com os irmãos.