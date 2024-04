Criminoso é preso após roubar moto e confessa que matou guarda civil Valcicleide Queiroz foi assassinada após se perder de passeio com 20 motociclistas

Nicolas Ygor Silva Lima foi preso depois de tentar fugir dos policiais por sete quilômetros. Ele pilotava a motocicleta sem placa usada em um roubo. O criminoso não obedeceu a ordem de parar, perdeu o controle da direção do veículo e caiu na pista. O criminoso confessou que participou da morte de uma guarda civil de Praia Grande, no início desse mês. Valcicleide Queiroz, foi assassinada na avenida dos Bandeirantes, também na zona sul. Na ocasião, ela fazia um passeio com um grupo de 20 motociclistas. Em um determinado momento, a agente se perdeu dos amigos. Foi quando dois criminosos em uma motocicleta renderam Valcicleide sozinha e anunciaram o assalto. A guarda civil foi baleada. Ela não resistiu ao ferimento e morreu.